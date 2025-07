Em dia de aniversário da freguesia da Tabua, que assinalou esta quarta-feira, 282 anos, o presidente da Câmara Municipal destacou o crescimento desta localidade em termos populacionais, fruto das políticas de desenvolvimento implementadas que têm gerado um tecido empresarial dinâmico e instituições sociais que prestam um serviço de excelência à comunidade local e regional.

Ricardo Nascimento referiu que a Tabua atingiu, nos últimos tempos, um crescimento significativo no setor do turismo rural e no Alojamento Local. Contudo, a importância da Tabua não se limita a esta ares de negócio e a freguesia tem assistido a um incremento notável na habitação permanente de muitas famílias que escolhem a Tabua para residir, fruto da qualidade de vida, da segurança e do ambiente acolhedor.

“A Tabua é um exemplo inspirador de como uma localidade pode reinventar-se e prosperar, contribuindo para a vitalidade económica e social de todo o concelho”, afirmou o autarca.

Em termos de investimento e de ajudas à população, apontou o reforço feito na educação através da abertura de uma sala de creche, a aquisição de equipamentos didáticos para os alunos, fruto do Orçamento Participativo e a aquisição de mobiliário para uma das salas do pré-escolar.

Na área social, a autarquia apoia cerca de 40 seniores da freguesia com o Cartão do Idosos, que ajuda na aquisição de medicamentos, fraldas e na comparticipação de exames complementares; já ajudou 7 agregados familiares a recuperarem as suas habitações degradadas e permitiu que 4 jovens da freguesia usufruíssem de desconto nas taxas urbanísticas para a construção de habitação própria.

Ricardo Nascimento frisou o apoio contínuo à Junta de Freguesia, nomeadamente através da transferência de verbas ao abrigo do regulamento de apoio às Juntas, que rondam anualmente os 30 mil euros, assim como apoios pontuais logísticos e operacionais para ajudar na limpeza de veredas e de outras obras de proximidade.

No que ao investimento diz respeito, a autarquia vai avançar com a execução do Caminho do Salão e com a recuperação do Caminho Velho do Lugar da Serra, não esquecendo uma intervenção na praceta da Tabua.

Agradeceu o empenho do presidente da Junta, Inácio Côrte, e deixou uma palavra de apreço ao Governo Regional na pessoa do Secretário Regional de Equipamentos e

Infraestruturas, por “atender às preocupações locais” e por colocar no terreno obras de grande importância para a freguesia e para o concelho da Ribeira Brava.

Em final de mandato, agradeceu à população pelo voto de confiança ao longo dos 12 anos de mandato e explicou que fez o que esteve ao seu alcance para a melhoria desta freguesia. “Na impossibilidade de fazer tudo o que era necessário, optámos pelo que era mais prioritário e não sendo natural da Tabua, levo esta freguesia no coração “ referiu o autarca.