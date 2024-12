Carlos Teles anunciou que será aberto um novo centro social, na freguesia da Calheta, desta feita no salão paroquial da Igreja de São Francisco Xavier. O presidente da Câmara Municipal lembrou que esta era a única freguesia do concelho, que não tinha esta valência, da responsabilidade do Município.

O autarca sublinhou que o seu executivo tem primado pelo compromisso assumido e pela responsabilidade, deixando o alerta para os “tempos conturbados” que se vive na Região.

”Os partidos que estão na assembleia deviam ter como prioridade a mesma que nós temos, de servir quem os elege e não os seus próprios umbigos”, realçou Carlos Teles, no convívio organizado pela autarquia para 1200 idosos das oito freguesias do concelho.

Lembrando os investimentos desenvolvidos ao longo dos anos na Calheta, em prol da população, Carlos Teles concluiu que “esta é a maneira correta” de estar ao serviço público.

O convívio já se realiza há 24 anos, com idosos das oito freguesias do concelho. Este ano, estão presentes 1200 residentes do município no almoço convívio organizado pela autarquia, no pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres.

Um espaço que o autarca Carlos Teles destacou como central para a organização de vários eventos do concelho.

Carlos Teles sublinhou que o momento que hoje se realiza é de convívio entre as pessoas das oito freguesias, mais do que uma refeição.