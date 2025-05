Durante a sessão solene do Dia do Concelho de Machico, Ricardo Franco abordou a crescente problemática do trânsito e do estacionamento irregular na Estrada Regional que dá acesso à zona da Baía d’Abra, no Caniçal.

O autarca sugeriu ao Governo Regional a criação de zonas de estacionamento para visitantes, aproveitando as plataformas disponíveis na parte poente da Zona Franca da Madeira. Propôs ainda a implementação de um serviço permanente de transporte ‘shuttle’ – autocarro – que assegure a ligação entre essas zonas e a rotunda da Baía d’Abra.

“Jugo que é uma situação sem grande dificuldade de implementação e que terá um papel disciplinador e organizado no acesso a uma das zonas mais procuradas da Madeira”, defendeu.