O deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, realizou uma visita a uma exploração agrícola no concelho da Ponta do Sol, no âmbito da sua estratégia de proximidade com os profissionais do setor primário na Região.

Durante a deslocação, o parlamentar manteve contacto direto com agricultores locais, ouvindo as suas preocupações e identificando, no terreno, os principais entraves à produção agrícola. Entre os temas abordados destacaram-se a dificuldade de acesso a apoios comunitários, o excesso de burocracia e a falta de valorização de culturas típicas da Região, que, segundo o deputado, são parte essencial da identidade económica, social e cultural madeirense.

“A presença junto das pessoas é fundamental. Quero estar onde os problemas existem, ouvir quem todos os dias enfrenta a dureza do campo e perceber de perto os impactos reais das decisões políticas, pois só assim se pode representar verdadeiramente os interesses da população”, afirmou Francisco Gomes.

O deputado sublinhou ainda que o Chega tem apresentado propostas concretas para o setor agrícola, nomeadamente a agilização no acesso aos fundos europeus, a eliminação de entraves legislativos que dificultam o investimento privado, a promoção da competitividade da produção nacional e regional, a dinamização da comercialização dos produtos agrícolas madeirenses e o apoio à agricultura tradicional, com medidas como a redução de taxas e encargos administrativos.

“O Chega está e estará sempre ao lado de quem trabalha com esforço, dedicação e persistência para manter viva a agricultura madeirense. Defender o setor é muito mais do que um dever político. É um compromisso com a preservação das nossas raízes, com a sustentabilidade do nosso território e com a autonomia da Madeira face à crescente dependência externa”, concluiu.