O deputado Francisco Gomes, eleito para a Assembleia da República pelo círculo da Madeira, estará presente no Conselho Nacional do CHEGA, que se realiza este domingo, em Beja. A reunião tem por objetivo analisar a situação política atual e definir estratégias para os próximos desafios eleitorais.

“Este conselho nacional é importante para alinharmos a nossa estratégia e reforçarmos a nossa posição perante os eleitores. Estamos num momento crucial para o futuro do partido e para o futuro político do país. É essencial que o CHEGA apresente uma posição clara, coesa e capaz de responder às expectativas dos portugueses, que esperam, e bem, muito de nós”, diz Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

Segundo o parlamentar madeirense, em nota de imprensa, o encontro irá dedicar especial atenção às eleições legislativas na Região Autónoma da Madeira, que terão lugar no próximo dia 23 de março. O partido pretende consolidar a sua posição, afirmando-se como uma força política decisiva para a mudança política na Região. Serão igualmente debatidas as eleições legislativas nacionais, já agendadas para o dia 18 de maio, com o objetivo de traçar uma estratégia para maximizar o resultado eleitoral a nível nacional.

“Estamos prontos para enfrentar estes desafios com confiança. A Madeira e a República precisam de uma mudança política de fundo, que ponha no centro os interesses dos cidadãos e que traga soluções concretas para os problemas estruturais que o país e a Madeira enfrentam. O Chega está preparado para assumir essa responsabilidade”, remata o deputado.