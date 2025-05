O Chega Madeira aumenta o número de votos face às últimas legislativas nacionais, passando de 26 mil votos na Região para quase 29 mil.

São mais de dois mil votos que o partido alcança na Madeira. Quer isto dizer que, em termos práticos, mantém o número de deputados, (1) com a eleição de Francisco Gomes à República. Era muita a expetativa, também a confiança, de o Chega vir a eleger dois deputados, mas que não se veio a confirmar com o desenrolar da noite eleitoral.

Francisco Gomes, na declaração final da noite, começou por agradecer aos madeirenses e aqueles que não aderiram ao movimento orquestrado para denegrir o partido, conforme palavras suas. Disse que há razões para celebrar a vitória e que para Lisboa não vai ninguém “passear o fato”.

Falou em lutar por aqueles que “não têm voz” e acrescentou que serem a segunda força política mais votada no país “é uma responsabilidade. O nosso desígnio é lutar pela Madeira”. Também acrescentou que as autárquicas serão um novo desafio e que, no que respeita-a alianças, o Chega, “partido de visão nacional”, sempre esteve disponível para dialogar com a AD e integrar uma solução de desenvolvimento para o País.