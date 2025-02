O deputado Francisco Gomes, do CH, atacou o PCP durante um debate parlamentar sobre o impacto das políticas de Direita em Portugal.

Acusou a esquerda, incluindo o PCP, de ser responsável pela situação atual do país, destacando o bloqueio de propostas do CH que visavam melhorar a segurança e controlar a imigração. Gomes criticou os comunistas por apoiarem medidas que prejudicam os cidadãos, especialmente nas áreas de saúde, educação e segurança. Também atribuiu problemas como a alta carga fiscal, serviços públicos degradados e insegurança ao PCP, rejeitando a ideia de que as políticas de direita fossem as culpadas. O deputado finalizou sua intervenção criticando o modelo comunista e alertando para os exemplos negativos de países como Venezuela ou Cuba.

“Despedimentos ilegais – tem a sua marca. Trabalho não declarado – tem a sua marca. Carga fiscal – tem a sua marca. Pensões miseráveis – tem a sua marca. Saúde num caos – tem a sua marca. Educação sem desespero – tem a sua marca. E aumento dos intervalos dos políticos? – também tem a sua marca!”, fez saber Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.