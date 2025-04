O deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, reuniu-se recentemente com um grupo de jovens na Região Autónoma da Madeira, no âmbito das ações de proximidade que tem vindo a realizar. Durante o encontro, o parlamentar manifestou “profunda preocupação” com o que considera ser “um dos maiores dramas regionais e nacionais da atualidade”: a crescente saída de jovens portugueses para o estrangeiro.

Francisco Gomes alertou para o “empobrecimento estrutural do país” e afirmou que Portugal está a “expulsar os seus melhores recursos humanos”, enquanto, paralelamente, continua a receber fluxos de imigração que, na sua perspetiva, têm contribuído para “pobreza, dependência e instabilidade social”.

Segundo o deputado, um terço dos jovens nascidos em Portugal vive atualmente fora do país, incluindo um terço das mulheres em idade fértil, o que considera ser um reflexo da falência das políticas públicas. “Estamos a perder o país. À custa de políticas económicas erradas, de cargas fiscais desumanas e de uma imigração descontrolada, estamos a expulsar os nossos jovens e a hipotecar o futuro. Isto é insustentável e exige uma mudança de rumo urgente!”, afirmou.

Entre as soluções propostas, Francisco Gomes defende medidas rigorosas de controlo da imigração, como a recuperação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a expulsão de imigrantes ilegais e a imposição de um período mínimo de cinco anos de descontos para que qualquer estrangeiro possa aceder a apoios do Estado.

Paralelamente, o deputado sublinhou que o Chega pretende implementar políticas concretas de apoio à juventude portuguesa, como a isenção do pagamento de IRS até aos 35 anos, a abolição do IMI e do IMT na compra da primeira habitação, bem como o combate ao desemprego jovem, aos baixos salários e à precariedade laboral.

“Não há futuro sem uma aposta nos nossos jovens. E essa aposta faz-se com incentivos reais, com condições para que construam uma vida digna em Portugal e não com promessas que se evaporam a cada ciclo eleitoral”, concluiu Francisco Gomes.