Filipe Teles, vice-presidente do Clube Naval de São Vicente, começou por lembrar no fórum ‘Turismo, Natureza e Desporto’, a ter lugar na Escola Agrícola de São Vicente, o turismo mais jovem que se assiste na Região, assim como o ‘boom’ que se verifica um pouco por toda a ilha e também no Norte. Considera que a oferta de voos por parte das lowcost também ajuda a este movimento de turistas, muito diferente do que acontecia no passado.

Filipe Teles, na sua explanação, destacou três grandes eventos desportivos que acontecem na Madeira e que, na sua ótica, acabam por reunir muito turismo. É o caso do Miut, Maxi Race e TransMadeira.

“Estes eventos, além de ajudarem a manter os trilhos”, disse numa alusão à natureza, também por serem “internacionais” acabaram por colocar “a Madeira nos desportos da Natureza” e, por conseguinte, São Vicente.

Diz também que a presença de figuras internacionais na Madeira – que têm um grande impacto a nível internacional e nas próprias redes sociais – como é o caso de Jackson Groves, acaba por, indiretamente, chamar turistas à Madeira e neste caso a este município verde.

“Faz diariamente publicações aqui em São Vicente (...) e está a viver cá agora”, disse o responsável pelo Clube Naval a propósito do mesmo cidadão, evidenciando a potencialidade deste território, não só para explorar a natureza, mas também para viver cá e numa altura em que o Norte precisa tanto de ser povoado.

Impacto no tecido económico

“Esta procura e este interesse pela Madeira, além de trazer cá gente para praticar desportos na natureza, fez com que se criasse empresas, como é o caso de empresas de bicicletas”, elencou, afirmando ser o lado bom.

Taxa Turística? Sim.

Já quanto ao lado mau, considerou que “sim, devemos cobrar a taxa turística, lembrando que no estrangeiro nós também pagamos”.

“Eu sou a favor desde que fique sempre salvaguardado que nós não pagaremos”, elaborou, acrescentado que também é favorável a que sejam cobrados os percursos na natureza, justificando que o valor arrecadado pode reverter para a manutenção.

Turismo a “descambar”

Na sua alocução, não deixou de parte a polémica Estrada das Ginjas e, noutro aspeto, falou no “descambar de turistas” nas serras, mostrando que não estávamos preparados para ter tanta gente.

Até se socorreu de um exemplo, da última vez que foi ao Pico do Areeiro, e encontrou um turista dos Países Baixos. Vinha para a Madeira por quatro dias para fazer trilhos e ia acampar.

Filipe Teles assinala que é preciso haver e cumprir regras.

O fórum ‘Turismo, Natureza e Desporto’ acontece na Escola Agrícola de São Vicente. A plateia é composta por munícipes e alunos da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. Pode acompanhar a conferência através das plataformas digitais do JM e 88.8 JM FM, assim como através do canal Na Minha Terra TV.