A cerimónia dos PAX Readership Awards decorreu em Hamburgo e a TAP Air Portugal foi distinguida esta quarta-feira com o prémio de Best Overall Passenger Experience in Europe, uma das mais prestigiadas categorias dos PAX Readership Awards 2025, atribuídos pelas revistas especializadas PAX International e PAX Tech.

Este prémio reconhece o compromisso da companhia aérea portuguesa com a excelência na experiência do passageiro, valorizando aspetos como o serviço de bordo, inovação no entretenimento, conetividade e conforto a bordo. Todos os anos, os leitores das revistas e profissionais do setor são convidados a votar nas companhias que mais se destacam nestas áreas.

Na abertura da edição de 2025, Jane Hobson, diretora da PAX, sublinhou a importância destes prémios como “um reflexo da forma como a indústria continua a evoluir e a exceder as expectativas dos passageiros”, acrescentando que é “inspirador ver tantos pioneiros no centro das atenções”.

Robynne Trueman, editora de Business, reforçou que “o que torna estes prémios tão especiais é o facto de serem orientados pelas pessoas que experimentam estas inovações em primeira mão — os nossos leitores. É uma celebração do compromisso da indústria com a excelência e o progresso”.

Esta distinção vem juntar-se a um historial de reconhecimento da TAP nos PAX Awards. Em 2024, a companhia recebeu o prémio de Best Cabin Interior Passenger Experience e, em anos anteriores, foi galardoada na categoria de Outstanding Food Service by a Carrier (2019, 2020, 2022 e 2023).