Rui Nelson, vice-presidente da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Retoiça, começou por frisar à plateia que foi em São Vicente, na Baía dos Juncos, que se fez a primeira prova de surf na Madeira, classificando a zona como o ‘Hawaii da Europa’.

O terceiro orador da manhã, na Escola Agrícola de São Vicente, virou o seu discurso para os desportos náuticos neste concelho e no impacto que têm em São Vicente, os quais começaram por marcar a sua vida profissional.

Mas, quanto ao presente, quis frisar que o “mar complementa a montanha” e que o presente está nas montanhas, conforme consideração sua.

Enumerou também os passeios a pé que vieram substituir as tosquias no Paul, que era uma espécie de encontro com a natureza por alturas de maio, e no sentido de que mudaram-se os tempos, mudaram-se os hábitos.

O desporto de orientação também foi por si amplamente falado e, como não poderia deixar de ser, trouxe à plateia belíssimas imagens, como de um soberbo amanhecer na Bica da Cana e com concertos. Ou seja, a cultura aliada à natureza, o que granjeou muitos populares e turistas.

Rui Nelson afirmou “que o paradigma do turismo mudou”, conforme asseverou, lembrando a discrepância entre alojamento local e hotéis.

Descentralizar por causa dos sítios saturados

Também referiu que – mediante o número avultado de turistas – o lixo aumentou. “No futuro, temos de pensar numa economia circular. Usar, cada vez mais, os produtos locais e tentar uma economia mais amiga do ambiente”, perspectivou, convidando os agentes políticos e camarários a pensar sobre isto que tem que ver com a proteção da natureza

No fim, deixou uma pergunta à plateia, mas, sobretudo, para bom entendedor, vocacionada para o poder político, querendo saber como será o MIUT na próxima edição.

Rui Nelson referia-se ao percurso Encumeada – Pico Ruivo interdito.

O orador replicou a “preservação do ambiente” e atentou que é preciso “descentralizar”, porque, como disse, “não temos só um sítio bonito”, mas sim tantos.

Decorre o fórum ‘Turismo, Natureza e Desporto’ a ter lugar na Escola Agrícola de São Vicente e que conta com a presença de cinco convidados.

A plateia é composta por munícipes e alunos da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. Pode acompanhar a conferência através das plataformas digitais do JM e 88.8 JM FM, assim como através do canal Na Minha Terra TV.