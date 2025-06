O Forum Madeira associa-se à campanha ADOTA-ME, entre os dias 16 e 30 de junho.

A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal do Funchal, com uma ação complementar que convida toda a comunidade a participar num gesto simples, mas cheio de significado: a recolha de alimentos para os cães e gatos do Canil Municipal do Vasco Gil.

O ponto de recolha encontra-se instalado na Praça Central (Piso 0) do centro comercial e está preparado para receber ração seca, patês, biscoitos e outros alimentos.

Esta iniciativa integra-se no movimento Green is the New Black, que promove práticas mais sustentáveis e conscientes, reafirmando o compromisso do Forum Madeira com causas sociais e ambientais de impacto positivo.