O Forum Madeira está a promover uma experiência para os mais pequenos, intitulada Maze Rex, que consiste num jogo de ação que pretende levar as crianças a viver “uma autêntica aventura jurássica”.

Entre os dias 25 de julho e 14 de agosto, a Praça Central do Forum Madeira será palco de um labirinto cheio de obstáculos, onde os pequenos exploradores terão a missão de procurar ovos de dinossauro escondidos. Cada ovo tem um número que deve ser anotado no cartão de jogo, abaixo da imagem correspondente. Quando todos os ovos forem encontrados, o desafio é chegar ao final do labirinto e entregar o cartão ao monitor para concluir a missão.

Horários:

Segunda a sexta: 11h00 – 13h00 | 18h00 – 21h00

Fins de semana: 11h00 – 13h00 | 15h00 – 21h00

A entrada no Maze Rex é gratuita, mas é necessário apresentar o QR Code de membro do Clube Forum Madeira que está disponível na APP.

“Maze Rex vai ser uma experiência divertida, dinâmica e educativa, que promete animar as férias de verão no Forum Madeira, proporcionando momentos inesquecíveis às famílias”, aponta a organização, em comunicado.