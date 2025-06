No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, o Forum Madeira apresenta os mais recentes dados de desempenho ambiental, revelando progressos significativos nas áreas da eficiência hídrica, energética, gestão de resíduos e pegada de carbono, consolidando o seu papel como referência na sustentabilidade na região.

As poupanças ambientais do Forum Madeira são mais do que números – representam ações concretas com impacto real.

Poupança de Água

Em 2024, o centro registou uma redução de 5,88% no consumo de água face ao ano anterior, o que representa cerca de 113.000 litros poupados – o equivalente 1.600 banhos (sendo que um banho médio de chuveiro consome cerca de 70 litros).

Eficiência Energética

Também no consumo energético, o Forum Madeira alcançou uma redução de 2,20%, poupando mais de 32.800 kWh – o suficiente para manter uma aldeia de 10 casas iluminada e funcional durante um ano. Esta redução reflete o investimento contínuo em sistemas mais eficientes e na monitorização inteligente dos consumos.

Redução da Pegada de Carbono

Com estas e outras medidas, o centro reduziu a sua pegada de carbono em 6%, o que corresponde a menos 67 toneladas de CO₂ emitidas. Este valor equivale ao efeito de plantar 2.239 árvores, contribuindo ativamente para a neutralidade carbónica da região.

Certificações Sustentáveis

O Forum Madeira mantém os seus exigentes padrões de sustentabilidade, refletidos nas certificações que detém:

BREEAM: Excellent / Excellent (Desempenho Ambiental e Gestão) - um dos níveis mais exigentes da certificação ambiental internacional para edifícios

Certificação de Eficiência Energética: B- acima da média nacional em edifícios de serviços.

Outras ações são implementas como: pontos de reciclagem de pilhas, óleo, papel – campanha papel por alimentos em parceria com o Banco Alimentar Contra a Fome - e garrafas de vidro em parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira.

“Estes resultados mostram o empenho contínuo do Forum Madeira na construção de um futuro mais sustentável para todos. Acreditamos que, com ações concretas, podemos reduzir o impacto ambiental e inspirar os nossos visitantes, lojistas e parceiros a fazer o mesmo”, afirma Rita Paixão, Diretora Forum Madeira.