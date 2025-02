Um evento alusivo às comemorações do Dia Mundial Contra o Cancro, sob o tema “Cancro: da Prevenção à Reabilitação”, decorre esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, entre as 10h30 e as 12h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

O evento vai reunir especialistas que atuam na área da Saúde e versa sobre as seguintes temáticas “Epidemiologia e Prevenção” e “Tratamento e Reabilitação”.

Esta iniciativa é organizada pela Direção Regional da Saúde, em parceria com o Serviço de Saúde da RAM, no âmbito do Dia Mundial do Cancro, de acordo com um comunicado enviado à nossa redação.

Este Fórum é destinado a todos os profissionais do Sistema Regional de Saúde, a doentes, familiares e a toda a comunidade em geral. A iniciativa é de acesso livre, mas com possibilidade de efetuar inscrição prévia, através do seguinte link.

Comemorado anualmente no dia 4 de fevereiro, o Dia Mundial do Cancro é uma iniciativa internacional que visa aumentar a consciencialização sobre o cancro, encorajar a sua prevenção, deteção precoce e tratamento adequado.

Este ano, o Dia Mundial do Cancro celebra 25 anos. A data foi criada a 4 de fevereiro de 2000, por iniciativa da União Internacional de Controlo do Cancro (UICC).

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa neste evento.