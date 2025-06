As ações de formação sobre “O Acesso dos Migrantes à Saúde e Gestão de Doentes”, promovida pela Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa em parceria com a AIMA Academy, arrancam esta quinta-feira, 12 de junho, no Centro de Estudos e História do Atlântico, onde são esperados cerca mais de 60 formandos, técnicos do SESARAM.

A sessão de abertura, que acontece às 09h30, ficará a cargo de Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, de Graça Barros, vice-presidente do SESARAM e de Fátima Silva da AIMA Academy.

As ações de formação, uma iniciativa da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em parceria com a AIMA Academy e com o SESARAM, decorrem nos dias 12 e 13 de junho, no CEHA, e são divididos em dois blocos: das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30.