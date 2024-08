No ponto de situação do Serviço Regional de Proteção Civil sobre o incêndio que deflagrou na passada quarta-feira, dia 14 de agosto, confirma-se que este “continua ativo, com três frentes ainda em curso.”

“No terreno, encontram-se 120 operacionais de todos os corpos de bombeiros, apoiados por 43 veículos e o meio aéreo que já iniciou as operações, com intervenções previstas para as áreas do Curral das Freiras, Serra de Água e Fajã das Galinhas”, refere a Proteção Civil, em comunicado.

Mais informa que a força conjunta composta por 76 elementos, destacada do Continente para apoiar no combate aos incêndios esteve nas últimas horas, a fazer reconhecimento e avaliação do teatro de operações e, nas próximas horas ira concentrar os seus esforços os seus esforços na zona da Serra de Água.

Reitera a mesma fonte que “o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reforça a proibição de realizar queimadas e churrascos em áreas florestais”. “Devido às altas temperaturas, o IFCN desaconselha qualquer visita às serras da Região, e recorda que vários percursos pedestres e fogareiros, sob a sua gestão, estão fechados como medida de prevenção e segurança. Todo o efetivo do Corpo de Polícia Florestal, Sapadores e Vigilantes da Natureza está no terreno, colaborando ativamente no combate ao incêndio”, acrescenta,

O SRPC, IP-RAM conclui dizendo que “continua a acompanhar de perto a evolução dos incêndios e reitera o apelo à população para evitar deslocações às áreas afetadas, permitindo assim uma operação mais eficaz e segura por parte das equipas de combate.”