Forças Armadas preparadas para apoio à população em caso de catástrofe

Terminou esta quinta-feira o Exercício Garajau 24, um simulacro que faz parte do Programa Anual de Exercícios das Forças Armadas. Na manhã de hoje, foi feito um balanço dos três dias de exercício.

Sob a responsabilidade do Comando Operacional da Madeira (COM), foi simulado um Tsunami com origem na Ilha La Palma e que atingia a costa sul da Madeira, na zona de Machico e Caniçal. A capacidade operacional foi desenvolvida por 129 pessoas, militares e civis, e visou colocar em prática o apoio, desenvolvido por todas as Forças Armadas (FFAA).

O General Rui Tendeiro, comandante do COM, revelou que o exercício foi realizado com sucesso e o objetivo geral é executar os procedimentos previstos no Plano Garajau, na resposta credível e rápida ao apoio à população, no âmbito do Apoio Militar a Emergências Civis (AMEC), em estreita ligação com o Serviço Regional de

Proteção Civil da Madeira.

Foi possível treinar a aplicação do Plano, o Comando e Controlo, sobre as forças e meios militares sediados na Região Autónoma da Madeira, numa operação conjunta em resposta a uma situação de uma catástrofe, com a consequente ativação do Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM).