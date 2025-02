A Força Aérea Portuguesa efetuou ontem o transporte de dois doentes a necessitar de cuidados médicos entre ilhas dos arquipélagos dos Açores e Madeira, segundo informou esta ‘Arma’.

Um dos casos teve lugar no final do dia de ontem, com o transporte de um doente que necessitava de apoio médico diferenciado, que foi encaminhado do Porto Santo para a Madeira, num avião C295M da Esquadra 502 - Elefantes.

A missão que foi concluída com sucesso deu resposta a uma situação que envolveu um doente que necessitava de cuidados de saúde urgentes. O paciente foi transportado por um avião Falcon 50, da Esquadra 504 - Linces, entre a Madeira e os Açores, durante a noite de ontem.