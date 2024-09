Várias viaturas que estavam esta manhã estacionadas irregularmente na praça de táxis em frente à Igreja do Colégio foram autuadas pela PSP durante a manhã de hoje.

A maioria dos proprietários tinha parado os carros no local com o intuito de assistir à missa dominical. Alguns ainda se apressaram a retirar as viaturas, outros não tiveram tanta sorte e foram surpreendidos com a intervenção policial.