Há um foco de sarna no lar Atalaia, do Caniço, confirmou, ao Jornal, a Associação Atalaia Living Care. “Foi detetado um foco de escabiose na unidade de cuidados continuados” do Atalaia. Situação que está a ser acompanhada pelo delegado de saúde.

Os colaboradores foram informados de todos os cuidados e procedimentos a ter, garante a Associação Atalaia Living Care.