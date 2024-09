Hoje, dia em que se comemora o Dia Europeu sem Carros, foram distribuídos flyers com alertas para mudança de comportamentos, alternativas à utilização do carro e os benefícios da utilização da mobilidade suave, à população e a transeuntes no município de Machico.

Tratou-se de uma iniciativa do Europe Direct Madeira para assinalar a Semana Europeia da Mobilidade (SEM), em parceria com a Câmara Municipal de Machico.

Aliando-se ao tema da edição deste ano, “Espaço Público Partilhado” esta iniciativa pretendeu contribuir para a divulgação e valorização da bicicleta enquanto modo de transporte urbano sustentável, bem como, alertar para as diferentes alternativas de mobilidade (transportes públicos, andar a pé, andar de trotinete, veículos elétricos), reduzindo o congestionamento urbano, o consumo de combustível assim como as emissões de poluentes associadas.

Paralelamente, foi produzido um site com informações complementares sobre a SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE, uma campanha anual que se celebra entre os dias 16 e 22 de setembro, com o objetivo de facilitar um debate alargado sobre a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em particular no que toca à utilização do automóvel particular.