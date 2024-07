‘Flash mob’ junta 150 crianças e 50 idosos no centro do Funchal (com fotos e vídeo)

Esta sexta-feira, dia 19 de julho, pelas 12h30, a Associação ‘Garouta do Calhau’ promoveu, pelo 19º ano consecutivo, um ‘flash mob’ que reuniu crianças e idosos no centro do Funchal, junto à Catedral da Sé.

Este evento faz parte das ‘Férias Divertidas’, uma iniciativa da associação que visa proporcionar atividades recreativas durante o verão.

Este evento envolveu 150 crianças, 50 idosos e 20 jovens da colónia de férias do LACTARIO. “Para fazer umas férias com esta dimensão, com tantas crianças, é preciso muito investimento e ajuda, e isto surgiu como uma forma de agradecimento”, destacou Ricardo Silva, responsável pela entidade.