Bom Dia!

Arranca, pelas 9 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, a sessão do parlamento dos jovens- ensino secundário, com o tema ‘Novas tecnologias: oportunidades e desafios para os jovens”.

À mesma hora, tem início, no auditório da reitoria da UMa, a eleição do reitor.

Às 10h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, decorre a apresentação do Festival MEO Sons do Mar 2025.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, visita, às 12h00, o auditório do Jardim Municipal, após as obras realizadas naquele espaço cultural na cidade do Funchal.

Pelas 14h15, o Sindicato da Hotelaria promove uma conferência de imprensa para abordar “a ausência de resposta do Governo Regional” sobre o aumento de salários dos trabalhadores do sector, na sede à Rua da Alegria nº 31.

Esta tarde, no Plaza Madeira, às 17h00, a conversa é com o agente imobiliário, Ricardo Miranda, sobre ‘Mercado Imobiliário da Madeira – Tendências e Oportunidades’. Pode assistir ao vivo ou nas plataformas digitais do JM Madeira, Rádio 88.8 e do Centro Comercial.

A conferência ‘A construção das igrejas na Igreja Católica’, na Igreja de Santo Amaro, acontece às 19h00, tem como orador o arquiteto João da Cunha Paredes.