O Centro Comunitário do Funchal acolhe, este sábado, jogos lúdicos de verão, entre as 9h30 e as 11h30, no âmbito do Café Memória.

A exposição de carros e motas clássicos, na Quinta Magnólia, abre portas às 10h00. Ao longo do dia há um programa diversificado que se prolonga até às 22h00.

Entre as 10h00 e as 13h00, o programa ‘Aos Sábados no Parque’, é dedicado aos insetos polinizadores e à sua relevância nos ecossistemas.

O Museu de Arte Sacra lança, às 10h30, o roteiro para crianças e famílias.

O Parque Desportivo da cidade de Câmara de Lobos, na Nova Cidade, é inaugurado às 11 horas.

Entre as 16h00 e as 19h00, o workshop prático ‘Introdução Alimentar: Um caminho seguro e positivo para o bebé’, no CRESCER - centro de apoio ao desenvolvimento infantil.

Às 18h00, no Funchal, a Toyota inaugura as novas instalações, no Caminho do Poço Barral.

Em Machico, decorre a edição n.º 38 da Semana Gastronómica. A animação arranca às 18h00.

A partir das 21h00, no anfiteatro do Porto de Recreio da Calheta, realiza-se o YESHUA FESTIVAL – 3º Festival de Música Cristã, com a atuação do Padre Borga. Às 22h00, o espetáculo principal.

Na Semana do Mar, hoje o placo é do rapper Plutónio.