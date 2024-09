Lembrando as declarações de Célia Pessegueiro à comunicação social sobre o facto de a Câmara ter um orçamento reduzido, Pedro Fino reiterou que o Governo Regional está sempre disponível em apoiar iniciativas relevantes para o concelho e para a Região, mas sempre no respeito pela autonomia e pelas competências do poder local.

Recordando as palavras de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, Pedro Fino reiterou, esta manhã, na sessão solene do Dia do Concelho da Ponta do Sol, que o Governo Regional está disponível para apoiar a intervenção na Cascata dos Anjos, aguardando apenas que o Município apresente um projeto que “garanta a segurança” daquele local e preserve a sua beleza.

“Estando, aquele local, em domínio Municipal, consideramos que compete ao Município definir o que pretende fazer. Esta postura de cooperação com responsabilidade é também um exemplo do respeito que o Governo tem demonstrado para com autonomia do poder local”, apontou o governante.

No “combate aos incêndios não pode existir a procura de aproveitamentos políticos”, destaca Pedro Fino

Com uma palavra de apoio a todos os que enfrentaram momentos difíceis aquando dos últimos incêndios, Pedro Fino diz que agora é tempo de arregaçar mangas e trabalhar no sentido de repor rapidamente a normalidade, “atuando de uma forma preferencial na prevenção” e garantindo, também neste aspeto, “uma estreita cooperação entre o poder local e o poder regional”.

A esse propósito, o governante afiança que “no combate aos incêndios não pode existir a procura de aproveitamentos políticos, até porque a população merece que haja um trabalho conjunto” no sentido de evitar que este tipo de eventos volte a acontecer.

“O Governo regional e o poder local estão e estarão certamente do mesmo lado nesta batalha comum, bem como noutras de relevo na vida regional”, disse, garantindo que o executivo já está a agir na avaliação da estabilidade dos taludes que foram afetados pelos incêndios, na entrega de alimento para os animais, no apoio veterinário, na entrega de árvores de fruto e de matéria orgânica para os solos, a inventariar os prejuízos agrícolas.