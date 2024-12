O Governo Regional “sempre afirmou que iria reivindicar, junto do Governo da República, essa ligação marítima entre a Madeira e o Continente. Temos mantido contacto direto com o Ministério das Infraestruturas e Habitação. Inclusive, tivemos uma reunião a 15 de outubro para falar sobre esse tema e reivindicar essa ligação ao Governo da República”, refere o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

Pedro Fino comenta, desta forma, ao JM, a notícia avançada hoje a nível nacional e que dá conta de que a Assembleia da República aprovou, no âmbito do Orçamento de Estado para 2025, propostas que responsabilizam o Estado nesse sentido. E acrescenta: “é importante que se concretize para que fiquemos totalmente satisfeitos”.

Os deputados aprovaram duas propostas semelhantes, conforme escreve hoje o Jornal Económico. Uma apresentada de forma conjunta por PSD e CDS. Outra pelo PS, diz o Jornal Económico.

O governante madeirense afirma ser com satisfação que verifica que, “finalmente, o Governo da República assume a sua responsabilidade na ligação marítima entre a Madeira e o Continente e assume também o compromisso de garantir o princípio da continuidade territorial e corrigir desigualdades que as regiões insulares têm”.

Pedro Fino aproveita a ocasião para recordar que na discussão do programa de Governo, foi assumido o compromisso de garantir essa ligação ferry, afirmando sempre que essa ligação não poderia onerar os madeirenses. É por isso, com grande satisfação “que verificamos que isso foi assumido no OE 2025”, afirma o secretário regional, considerando que o facto de estar no OE já é um primeiro passo “que vemos com satisfação”.

A proposta do PSD e CDS-PP foi aprovada com os votos favoráveis de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, BE, PCP, Livre, CDS-PP, PAN e a abstenção do PS.

Já a proposta do PS mereceu os votos favoráveis de PS, BE, PCP, Livre e PAN, votos contra de PSD, Iniciativa Liberal e CDS-PP, e a abstenção do Chega.