O céu vai continuar com períodos de muita nebulosidade, mas o dia prevê-se quente, com a máxima na Madeira a chegar aos 25ºC e a mínima a ficar pelos 20ºC. No Porto Santo, máxima de 24ºC e mínima 18ºC.

De acordo com a previsão do IPMA, no arquipélago o vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir do final da tarde.

A previsão aponta também para a possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

No Funchal, o céu apresentar-se-á com períodos de muita nebulosidade e o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, e, na costa Sul, ondas do quadrante sul inferiores a 1 metro. Temperatura da água do mar: 20/22ºC.