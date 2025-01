No âmbito das celebrações das Festas de Santo Amaro 2025, Filipe Sousa recebeu a visita de Carlos Silva, presidente do Município de Santa Cruz e Angelo Vaz, presidente do Município de São Salvador do Mundo, ambos da ilha de Santiago de Cabo Verde.

Esta visita teve como principal objetivo o de estreitar os laços de amizade e de cooperação que unem os três municípios.

“Cabo-Verde é um povo amigo, um povo irmão, e Santa Cruz-Madeira encontra-se ligada com Santa Cruz-Cabo Verde através dum acordo de geminação, que promove a amizade, o convívio e a cooperação nas mais diversas áreas, como o Turismo, Educação, a Cultura e a Proteção Civil e Bombeiros”, destacou Filipe Sousa.

Com o Município de São Salvador do Mundo, a autarquia pretende no futuro reforçar esta amizade com a assinatura de um protocolo de geminação em áreas a definir entre as partes.

Estes dois autarcas Cabo-verdianos participarão também, no próximo sábado dia 18, nas cerimónias de comemoração do 93.° aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.