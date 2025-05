“Somos os grandes vencedores destas eleições”.

As palavras são de Filipe Sousa, o primeiro deputado eleito pelo JPP para a Assembleia da República, que realçou o momento histórico para o partido e o aumento do número de votos em mais de três mil, relativamente às anteriores legislativas nacionais.

O eleito admitiu que sentia, junto dos contactos com a população ao longo da campanha, que este dia 18 de maio de 2025 seria “um dia histórico para o JPP”, prestando um agradecimento aos madeirenses e a todos os que votaram na sua candidatura. “Hoje, subi um novo degrau”, afirmou Filipe Sousa, considerando que este é um partido marcado pela confiança e tolerância e que nasceu da cidadania.

Um crescimento do partido que Filipe Sousa focou ter ocorrido apesar do crescimento dos populismos e “em que conseguimos superar sem ser à sombra de lideres nacionais”.

Mais à frente nas suas declarações, rejeitou ainda “teatros” a que assistiu a nível nacional, com as televisões atrás.

Filipe Sousa, que deu os parabéns aos restantes deputados eleitos pelo círculo da Madeira, lembrou os tempos em que jogava futebol, como defesa central, em que tinha de olhar para o coletivo. Isto para dizer que, na República, não dará “pontapés para o ar” nem passará cheques em branco a outros partidos, admitindo que irá pautar o seu mandato pela defesa, em primeiro lugar, da Madeira, círculo pelo qual foi eleito.

Contudo, “se o JPP for o fiel da balança” em matérias nacionais, irá olhar para a estabilidade do país.

Antes, o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, e irmão do deputado eleito, sublinhou a conquista do JPP ao nível da sua expansão territorial, enaltecendo a herança de cidadania do partido que nasceu de um movimento de cidadãos.