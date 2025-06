“A oposição, ao longo de mais de uma década, revelou uma gritante falta de visão e de responsabilidade. Em vez de apresentar propostas, alternativas ou contributos construtivos, optou por uma postura sistematicamente destrutiva e negativa. Nunca soube ser oposição com elevação, preferindo o ataque fácil, a crítica vazia e a tentativa constante de descredibilizar aquilo que foi conquistado com muito esforço”, diz Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, no seu habitual Ponto de Ordem dominical.

Naquele que refere ser o seu último escrito enquanto autarca, o presidente da Câmara de Santa Cruz sublinha que, ao longo destes últimos anos, “o concelho tem vivido uma verdadeira transformação, não apenas visível nas obras feitas ou nas melhorias nos serviços, mas sobretudo numa mudança profunda de rumo, marcada pela responsabilidade, pela seriedade e pela visão estratégica”.



Quando assumiu funções, no final de 2013, diz ter encontrado “um Município asfixiado por dívidas e sem capacidade de resposta às necessidades básicas da população”.

“Verdade seja dita que em Santa Cruz cumpriu-se mais do que se prometeu”, refere.