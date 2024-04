Filhos da liberdade temem retrocesso com os extremismos

Constança Sobreiros, 20 anos de idade, aluna do último ano da licenciatura em Comunicação, Cultura e Organizações; Afonso Câmara, 2o anos de idade, que frequenta o curso de Línguas e Relações Empresariais; Rosa Nunes, 24 anos, aluna da licenciatura em Direção e Gestão Hoteleira e Ricardo Bonifácio, 22 anos, estudante de terceiro ano da licenciatura em Educação Física e Desporto, falaram connosco sobre os cinquenta anos de liberdade.

Quatro jovens estudantes da Universidade da Madeira (UMa), acederam falar ao Jornal para explicar como veem o 25 de abril, mas também para firmarem o país político que querem no futuro e é democrático. Como agora. Mas, por agora, alertam para o perigo dos radicalismos, enfatizando que não combinam com os princípios da revolução.

Constança Sobreiros chamou a atenção para a necessidade de mudara agenda política do 25 de abril, sublinhando que permanece a tendência de que a data pertence a um determinado espetro político. Por isso, deixou inequívoco que as conquistas alcançadas são de todos: da esquerda à direita.

Afonso Câmara, por seu turno, quis relevar as elevadas taxas de abstenção para observar a importância do voto e, sobretudo, de exercê-lo. É, na sua ótica, a maior conquista, justificando essa obrigatoriedade com a luta dos antepassados.