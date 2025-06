A Câmara Municipal do Funchal informou em nota de imprensa que, devido à realização de espetáculos piromusicais no âmbito do Festival do Atlântico 2025, “torna-se necessário proceder à proibição de estacionamento e interrupção à circulação rodoviária nas vias de trânsito sul da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, segmento compreendido entre a Rotunda Dr. Sá Carneiro e a Praça da Autonomia, das 21h30 às 23h30 nos dias 7, 14, 21 e 28 de junho (sábados).”

Segundo escreve o município, nestes períodos, a circulação rodoviária manter-se-á normal nas vias de trânsito norte da Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses e os condutores que circulam na Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, segmento a sul da Avenida Arriaga, serão encaminhados para a Rotunda Dr. Sá Carneiro.

“As carreiras de transporte público provenientes da zona oeste podem circular até à Rotunda do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara, retomando as viagens de regresso na Avenida do Infante (antiga Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem do Plaza Madeira)”, acrescenta a CMF, adiantando também que as carreiras da SIGA/Rodoeste podem optar por utilizar a Via 25 de Abril até ao Terminal do Campo da Barca e vice-versa.

As interrupções e acessos especiais serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública, que, uma vez verificadas as condições de segurança rodoviária e limpeza urbana, procederá à reposição da normal circulação rodoviária, indica ainda a autarquia, que agradece a compreensão dos condutores “pelos eventuais transtornos causados”, apelando à colaboração no cumprimento da sinalização existente no local e das instruções transmitidas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública.

Os horários de funcionamento e os percursos alternativos dos transportes públicos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

Para mais informações sobre alterações à circulação rodoviária, poderá ser consultada a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.