Festival do Atlântico cumpriu a primeira noite em ‘inglês’ (com fotos)

Milhares de pessoas assistiram esta noite na Avenida do Mar e na Praça do Povo ao primeiro espetáculo pirotécnico do Festival do Atlântico.

A abertura deste cartaz esteve a cargo de uma empresa do Reino Unido (Fully Fused Fireworks), que, durante oito minutos, pôs madeirenses e turistas com os olhos fixos no céu para apreciarem todo o esplendor do fogo de artifício.

A afluência de pessoas à baixa funchalense começou ainda durante a tarde. Na Praça do Povo, desde sexta-feira, está aberto o mercadinho ‘Sunset de Verão’, que começou por ser a atração do dia. A música animou o recinto.

O festival prossegue nos próximos três sábados.