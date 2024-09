Entre amanhã e o próximo domingo decorre a 12.ª edição do Festival da Natureza 2024 que, este ano, chega a oito concelhos, nomeadamente Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.

Trata-se de um investimento de 171 mil euros, mais 26% do que no ano passado, que irá promover mais de onze tipos de atividades ligadas à natureza, à saúde e ao bem-estar, envolvendo 280 pessoas.

Ocupação de 89,9%

Os dados foram avançados, esta tarde, por Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, na Quinta Magnólia, na apresentação do evento que conta, neste período, com uma ocupação hoteleira de 89,9%, “ligeiramente acima” do que período homologo de 2023 – 89,2%.

O governante começou por realçar a descentralização “bastante afirmada” do certame e apontou algumas das novidades desta edição como o ‘Echo-Madeira Nature Fest’ que é “um festival de biodiversidade e de sustentabilidade” e que terá como palco o Chão das Feiteiras, nos dias 5 e 6 de outubro. Ao longo destes dois dias, haverá ateliers, workshops artísticos, sessões de meditação ao nascer do sol, observação de astros, ecotrails, área de eco-kids, artesanato, comida sustentável e também concertos musicais envolvendo Djs.

Outra das novidades é o ‘Festival da Baleia da Madeira’, realizado em colaboração com o Museu da Baleia nos dias 4 a 6 de outubro, cujo principal intuito é o de sensibilizar para a importância ecológica dos cetáceos com várias iniciativas. Entre as quais destacam-se as exposições de várias expressões artísticas com Galeria Art Caravel; um cortejo temático com crianças e seniores de ATLs; uma exposição fotográfica de cetáceos na Praça do Povo; narração de histórias infantis; arraial da baleia no Museu da Baleia e outras atividades para crianças e adultos.

Destaque ainda para o Wanderlust, “o maior evento de yoga e lifestyle do mundo” que regressa à Madeira, desta vez, no dia 5, entre as 08h30 e as 18h30, na Quinta Magnólia, que contemplará várias iniciativas relaxantes com um mercado de artesanato com comida sustentável.

Mas o certo é que na programação há muito mais para ver e descobrir durante esta semana. O leque de atrações é vasto desde passeios de barco, nascer do sol na Fajã dos Padres, Coasteering no Caniçal, SUP – Canoagem – Surf, na praia do cais do Seixal, surf no Seixal, canyoning na Ribeira das Cales, orientação no Rabaçal, caminhada com piquenique no Chão da Ribeira, passeios de catamaran elétrico com visibilidade subaquática no Porto Santo, o Silent Yoga Party ( de 3 a 5 de outubro).

Além disso, terão lugar diversas visitas guiadas às vinhas e adegas de sidra, cinema ao ar livre, vários concertos, provas de produtos regionais como Vinho Madeira, cerveja artesanal sida, bolo do caco e petiscos tradicionais variados.

Note-se que algumas das atividades carecem de inscrição, podendo fazê-lo através do seguinte link: https://www.festivaldanatureza.pt/.

Questionado pelos jornalistas sobre o porquê de o festival não chegar aos 11 concelhos da Região, Eduardo Jesus explicou que as atividades incluídas no cartaz estão “estudadas” para se realizarem nos oito concelhos que possuem as características e equipamentos para a realização o festival.