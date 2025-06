Bom dia!

- Arranca às 10h00, no Porto Santo, o evento promovido pelo JM Madeira ‘Jornadas Madeira’. A iniciativa prolonga-se até às 12h30 e decorre no auditório da Câmara Municipal. Os oradores são os presidentes da Assembleia Municipal, da Câmara e da Junta de Freguesia. De referir que esta sessão pode ser acompanhada em direto pela rádio JM FM e pelas plataformas digitais do Jornal. Amanhã, na edição impressa, poderá ler o essencial de cada intervenção.

- No dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a paróquia da Camacha recebe, a partir das 10h00, o Dia do Clero da Diocese do Funchal.

- Pelas 11h00, a cerimónia oficial do Hastear da Bandeira Azul, na Praia da Foz da Ribeira do Faial.

- Às 11h30, a reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- No Palácio de São Lourenço, às 12h00, o representante da República recebe em audiência um conjunto de adidos militares estrangeiros.

- Às 14h30, o Projeto Trégua inaugura exposição ‘TODA A GENTE’ na Galeria Impulso, Funchal.

- Começa às 14h30 a reunião com representantes de diversas entidades para analisar o ‘Projeto Piloto Casa Barnahus/Madeira’, no auditório da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

- O Savoy Palace recebe, às 15h00, o Encontro Fora da Caixa, sob o tema: Madeira: Perspetivas do Próximo Ciclo Político e Económico.

- A inauguração da nova ETAR do Funchal, no vale do Lazareto, está agendada para as 15h30.

- A estação do Monte acolhe, às 18h00, o concerto dos Blues & Troubles.

- Pelas 20h00, o Museu Etnográfico da Madeira (MEM) recebe o concerto ‘Mandoisland’, protagonizado por Norberto Gonçalves da Cruz e Slobodan Sarcevic.

- Na Praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz, realiza-se, às 20h00, um concerto da Banda do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

- Nas Festas de São Pedro na Ribeira Brava, atua às 21h00 o artista regional João Vinagre. Pelas 23h00, o fado pela voz de Mariza.

- Em Câmara de Lobos, as Festas de São Pedro contam com a presença dos Anjos, às 23h00. Mas, antes, pelas 20h30, sobem ao palco Catarina Melim e a sua banda; e Brado.