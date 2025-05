Festas da Sé animam centro do Funchal

A presidente da Câmara Municipal do Funchal está a percorrer esta tarde as principais ruas da freguesia da Sé, marcando a abertura das festas que vão prolongar-se até 7 de junho.

A comitiva, a Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas” e o Grupo de Teatro Bolo do Caco, que tem elementos com andas e malabarismo, estão a animar o ambiente.

Para a edição deste ano das Festas da Sé estão programadas 32 actuações musicais, de 20 grupos, com cerca de 200 participantes. Juntam-se a este ambiente cerca de 80 estabelecimentos da cidade.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal disse ainda que as animações das festas abrem às 17h30 e vão até às 23h00, durante a semana, e até às 00h00, ao fim de semana, já cumprindo o novo regulamento da lei do ruído. Cristina Pedra diz que estas festas abrem a época do verão e são um bom negócio para o comércio.