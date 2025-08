O Porto Santo em agosto é sinónimo de praia, verão, festas e animação, e este ano não é exceção. A ilha dourada prepara-se para comemorar o Dia da Cidade e as Festas de Verão com um cartaz de luxo, com nomes sonantes da música portuguesa que prometem fazer as delícias dos muitos turistas que por estes dias dão nova cor e vida à localidade.

Entre o Largo das Palmeiras e a Praça do Barqueiro, entre os dias 1 e 22 de agosto, há todo um programa de animação para miúdos e graúdos.

Catarina Melim e Mara são as artistas convidadas do dia 6, sendo que Mariza é a cabeça-de-cartaz do dia 7, Dia da Cidade. No dia seguinte, as sonoridades ficarão a cargo de Miguel Gameiro & Polo Norte. Cordophonia e Tiago Nacarato atuam no dia 10.

A 22 de agosto, a ilha dourada celebra as Vindimas, com um programa cuja animação estará a cargo de Seca Pipas e Miro Freitas.

Findas estas festividades, o Pavilhão Multiusos abre portas para acolher a Expo Porto Santo, que decorre entre 29 de agosto e 7 de setembro.

Recorde-se ainda que no dia 9 de agosto a cidade Vila Baleira será palco da 10ª edição do Colors PXO.