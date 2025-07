Bom dia e bom domingo!

- Arranca às 8h00, na Herdade do Chão da Lagoa, a festa do PSD/M. Os discursos políticos estão agendados para as 14h00. O Presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque e o Presidente do PSD, Luís Montenegro, marcam presença e realizarão a tradicional ronda pelo recinto da festa, a partir das 10h30.

- Cantigas de Santa Maria, no Conservatório, às 11h00, no âmbito do congresso internacional ANIMUSIC.

- No último dia do festival gastronómico ‘Sabores do Atlântico’, na Praça do Povo, as portas abrem às 17h00.

- A cerimónia e concerto de encerramento do ano letivo do Conservatório, decorre no Centro de Congressos da Madeira, às 18h00, com a direção artística do professor e maestro Francisco Loreto. A entrada é livre, os bilhetes estão disponíveis no locar, uma hora antes do espetáculo.

- No Largo do Santo António da Serra, decorre o Encontro Gastronómico e Cultural das Freguesias do Concelho de Santa Cruz.