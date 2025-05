Realiza-se no dia 25 de maio a festa de encerramento do projeto ‘Um Dia Pela Vida’, que decorreu nos últimos meses na Ponta do Sol.

O evento tem início com a celebração de uma missa , às 07h00, na Igreja Mariz da Ponta do Sol, seguida de uma arruada, às 08h30, com início no Cais, e da sessão de abertura, marcada para as 09h30, no Largo do Pelourinho.

O Projeto ‘Um Dia pela Vida’ tem por principais objetivos informar, educar e apoiar as comunidades locais para a sensibilização relativamente ao cancro e, em simultâneo, angariar fundos para os programas de prevenção, sensibilização e outras atividades desenvolvidas pela LPCC.

No mundo, mais de 30 nações já fazem parte deste projeto que, a nível internacional, é designado por ‘Relay For Life’.

‘Um Dia Pela Vida’ representa a esperança de que aqueles que foram levados pelo cancro não serão esquecidos, que aqueles que o estão a combater serão apoiados e que um dia o cancro será vencido.

Tem, por isso, por mote celebrar, com o que venceram a doença, recordar, os que partiram, e lutar, apoiando os que estão a enfrentar a doença.