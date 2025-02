A Casa do Povo de São Roque do Faial participará na Festa dos Compadres, evento organizado pela Câmara Municipal de Santana, no próximo fim de semana.

A participação será no cortejo etnográfico, no domingo, 23 de fevereiro, pelas 15h, com o tema “Concurso de Fontanários”.

A instituição transporta um carro alegórico simbolizando a natureza, com um fontanário e figurantes recriando a tradição das vésperas de São João.

Haverá também oferta de iguarias típicas, como a sidra. Alguns participantes irão simbolizar uma marcha popular para reviver a tradição dos Santos Populares. A Casa do Povo organiza o concurso de Fontanários há mais de 20 anos, com o objetivo de preservar e valorizar este património local.