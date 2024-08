A ‘The Original White Remember - Festa Branca 2024’, a ter lugar no Clube Naval do Funchal, realiza-se no dia 14 de setembro, conforme indica comunicado à imprensa.

“Após o sucesso estrondoso da edição anterior, O Clube Naval do Funchal e o Enseada Food and Drinks – Castanheiro Boutique Hotel anunciam com entusiasmo a edição de 2024 da The Original White Remember - Festa Branca. Este evento icónico, que se tornou uma tradição na Madeira, está marcado para o dia 14 de setembro, na sede social do Clube Naval do Funchal, na Rua da Quinta Calaça, e promete ser mais uma noite inesquecível de música, gastronomia e entretenimento”, corrobora o documento.

Confira a programação:

“Stage Zone 2024: A edição de 2024 promete ser ainda mais vibrante, com um alinhamento musical cuidadosamente selecionado:

18h00 – 19h30: DJ Vítor Freitas

Vítor Freitas regressa para abrir a noite, trazendo uma mistura de sons eletrónicos que irão garantir um início perfeito para a festa. Tocou em alguns bares de referência tais como, Barreirinha Bar Café, Copacabana, Old Rock Café, Terreiro, Dash, Mini Eco Bar, Praia do Garajau, TRAP entre outros, eventos privados, é também uma presença assídua nos eventos do CNF nos últimos anos.

19h30 – 21h00: AKOUSTIC JUNKIESA banda AKOUSTIC JUNKIES promete manter a tradição de boa música ao vivo com uma seleção de clássicos pop/rock, incluindo You Give Love A Bad Name (Bon Jovi), Black (Pearl Jam), Hysteria (Muse) e Roadhouse Blues (The Doors). Os Akoustic Junkies formaram-se numa jam session entre amigos de longa data, de forma espontânea e divertida, durante o aniversário de um dos elementos da então, futura banda. O nome foi escolhido por forma a dar ênfase ao estilo musical em formato acústico. A apresentação oficial da banda foi feita numa data muito especial (22.10.2012), ao vivo e em direto a partir do estúdio da Antena 3 Madeira, montado em plena baixa do Funchal, no âmbito do 45º aniversário da RDP-Madeira. Os 5 “Akoustic Junkies” que formam a banda são: Duarte Ferreira (voz), Marco Panamá (percussão/bateria), Pedro Pereira (baixo) Roberto Vasconcelos (guitarra acústica e elétrica) e João Silva (guitarra acústica e elétrica).

21h00 – 23h00: DJ Sérgio Soares

DJ Sérgio Soares retorna para continuar a festa com uma seleção que vai desde os clássicos até aos sucessos contemporâneos. Sérgio Soares é um nome bem conhecido do público madeirense pela sua seleção musical mais revivalista. Ao longo de anos atuou em festas e eventos públicos, tendo sido já residente de grandes casas de animação na Madeira.

23h00 – 01h00: DJ OXY

Para encerrar a noite em grande, DJ OXY trará uma explosão de ritmos, garantindo que a festa termine em alta. Romano Faria também conhecido por DJ Oxy, dispensa apresentações, com 30 anos de experiência, que inclui residências nos maiores clubes da Madeira. O destaque naturalmente é para o clube Vespas onde foi Dj Residente durante 15 anos. A sua imagem de marca é a sua versatilidade, é conhecido por tocar para a pista e em função dela, energético e contagiante.É o único Dj Madeirense a estar presente em Espanha nas viagens de finalistas por mais de 10 anos consecutivos.Ao longo da sua carreira como DJ, marcou presença em algumas das maiores festas promovidas na Madeira, a titulo de exemplo: One day dance, Weekend Dance, Calheta Beach Party, Vespas Live e Electronic dreams, Equinox, entre outros, onde partilhou a cabine de som com alguns dj’s de renome nacional e internacional, como por exemplo, Carl Cox, Jeff Mills, Fedde Le Grand, Mark Knight, Bingo Players, Chocolate Puma, The Shapeshifters, Delicious, Gui Borato, Mandy, Pete Heller, Dj Vibe, Bob Sinclair, Guy Garber, Audiofly, Gabriel Ananda, Sammy Jo, Luís Leite, Radio Slave, John Aquaviva, entre muitos outros.

Street Food Zone: Uma Celebração da Gastronomia Madeirense

A Street Food Zone de 2024 manterá a qualidade gastronómica, com a participação do Restaurante Tipografia, liderado pelo Chef Maurício Gonçalves e do Chef Diogo Vieira do Gastrobar Enseada Food and Drinks. Estes espaços vão oferecer uma fusão única de sabores mediterrânicos, combinados com influências da culinária francesa, italiana e do Norte de África. Para 2024, espera-se que a qualidade e a criatividade e que continuem a surpreender e deliciar todos os presentes.

Bilhetes e Informações

Os bilhetes para a The Original White Remember – Festa Branca 2024 entram à venda no dia 30 de agosto, sexta-feira.

O Bilhete para o publico tem um valor de 10€ por pessoa e poderão ser adquiridos no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal (Nazaré), na portaria da sede social do C.N.F. na Rua da Quinta Calaça, e no Castanheiro Boutique Hotel (centro do Funchal). Os sócios do Clube Naval do Funchal terão entrada gratuita e poderão levantar o seu bilhete na portaria da Quinta Calaça ou no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal (Nazaré)”, é acrescentado pela organização do evento.