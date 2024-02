O sambódromo está transformado numa autêntica festa boémia com os Cariocas que, com irreverência e muito samba no pé, espalha alegria no Funchal.

No ano em que assinala o seu 44.º aniversário, a trupe, composta com 125 foliões, apresenta uma simbiose entre os tons rosa, prata e alguns apontamentos em dourado, azul e dourado.O público foi ainda presenteado com moedas em chocolate.