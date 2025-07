Nos meses de julho e agosto, a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, através dos seus Polos Comunitários, promove o projeto Férias Vivas, com o ATL de verão. A abertura oficial desta iniciativa, que tem como objetivo principal ocupar crianças e jovens, com atividades promotoras de estilos de vida saudáveis durante estas férias letivas, decorreu hoje no Polidesportivo Coberto da Nazaré.

Este projeto, que engloba cerca de 160 crianças e jovens, com idade entre os 6 e os 13 anos, irá decorrer nos Conjuntos Habitacionais da Nazaré, Ribeira Grande, Comandante Camacho de Freitas, Santo Amaro, Ribeiro Real-Câmara de Lobos, Torre-Machico e Nogueira.

Na abertura destas Férias Vivas, o presidente do Conselho de Administração da IHM, Leonel Silva, desejou, aos mais novos “umas boas férias, com muitas atividades” e destacou o papel dos dirigentes, técnicos da IHM e voluntários envolvidos e empenhados em proporcionar, a estas crianças e jovens, “momentos de amizade e de novas vivências”.