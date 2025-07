Bom dia!

- Começa às 9h30 o segundo dia do II Seminário das Perturbações do Neurodesenvolvimento: desafios e oportunidades para as escolas, no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia.

- O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, e o eurodeputado dos Açores Paulo do Nascimento Cabral vão reunir em São Martinho, na GESBA, com declarações às 11h15.

- Às 11h30, no salão nobre da Câmara de Machico, tem lugar a apresentação do VIII Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco.

- Pelas 12h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, decorre a apresentação da 25.ª edição do Funchal Jazz Festival.

- O Museu de Imprensa da Madeira acolhe, às 18h00, a celebração do 30.º aniversário da Instalação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo de Câmara de Lobos (CPCJ).

- Às 18h00, no Estádio dos Barreiros, inaugura a 40.ª edição da Expomadeira.

- Começa oficialmente às 18h00, na Promenade de Machico, o Festival de Arte e Pesca.

- O candidato a Presidente da República Henrique Gouveia e Melo visita a partir das 18h00 o Novo Hospital Central da Madeira e o Centro de Simulação da Universidade da Madeira.

- Em Santa Cruz, está a decorrer a 10.ª Festa Gastronómica com uma vasta gastronomia tradicional e animação musical.

- O Madeira Tecnopolo recebe este fim de semana o Congresso Regional das Testemunhas de Jeová 2025.