‘Fazer da juventude um lugar feliz’ é a proposta do Centro da Mãe

No âmbito do Dia Mundial da Prevenção da Gravidez na Adolescência, que se assinala amanhã, dia 26 de setembro, a instituição particular de solidariedade social irá promover e um conjunto de ações dirigidas aos jovens e aos técnicos que trabalham na área da juventude.

A organização prevê duas ações principais. A primeira ação de sensibilização, a decorrer amanhã, na sala da Assembleia Municipal do Funchal, a partir das 14 horas, é dirigida ao público jovem.