Cerca de oitenta pessoas juntaram-se na manifestação que visa reabrir a praia da Canavieira e devolver o local aos cidadãos.

Este é um dos motes deixado no portão que encerra a vereda que dá acesso à praia da Canavieira, no Caniço, local público, mas que, por vontade de um privado, foi fechada ao público.

Foram cerca de oitenta pessoas que se juntaram já junto ao portão, muitas delas das Eiras, da Camacha, do Caniço. Quase todas elas, com uma ligação afetiva a esta praia, várias a relatar ao Jornal que foi o lugar onde aprenderam a nadar, evidenciado as memórias do sítio. A maioria, sustentado ser apartidária, considera que quem tem responsabilidades políticas tem de intervir para devolver o local aos cidadãos.

Junto ao portão, foi entoado o hino da Madeira e colocada a bandeira da Região, alertando que é património da Madeira e não de privados.