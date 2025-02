Bom dia!

- Pelas 11h00, a Câmara Municipal do Funchal assina protocolos de apoio às associações de proteção animal, no salão nobre da autarquia.

- O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe, às 14h30, a palestra ‘É dando que se Recebe’, proferida por António Jorge Boto das Neves. De referir que a iniciativa é de entrada livre.

- Das 15h00 às 17h00, a galeria Tratuário acolhe o Workshop ‘Lugares de afeto: os desafetos que nos afetam’, sob a organização da Escola Secundária de Francisco Franco.

- A exploração vitícola de João Carlos, no Caniço, recebe, às 16h00, a visita do presidente do Governo Regional.

- No PLAZA.COM desta tarde a conversa é com Miguel de Sousa, político e o rosto da Empresa de Cervejas da Madeira ao longo de mais de três décadas. Pode assistir presencialmente no Centro Comercial, no piso 1, a partir das 17h00, ou então nas plataformas digitais do JM Madeira.

- Às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, é inaugurada a exposição ‘Facies: 5 rostos insulares’, de António Barros.