Foi inaugurada, na manhã desta segunda-feira, a exposição ‘A Invisível Esclerose Múltipla’, que estará patente no Edifício da Câmara Municipal do Porto Moniz até ao próximo dia 6 de junho, durante o habitual horário de funcionamento da autarquia.

A exposição promovida pela Associação da Madeira da Esclerose Múltipla, com o apoio da Câmara Municipal de Porto Moniz, tem por objetivo alertar para 12 dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla, que passam despercebidas ao cidadão comum.

A inauguração contou com a presença do presidente da autarquia, Emanuel Câmara, e do presidente da Associação da Madeira da Esclerose Múltipla, Nélio Olim.