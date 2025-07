Os alunos internos da Escola Secundária de Francisco Franco obtiveram resultados acima da média nacional em todas as disciplinas em que realizaram exames nacionais, de acordo com o “ENES 2025 – Estatística de alunos internos para aprovação” e o documento “Resultados de Exames da 1.ª Fase, por disciplina”, divulgado pelo Júri Nacional de Exames.

De acordo com a referida fonte, as disciplinas com maior diferença pontual em relação á média nacional foram Alemão (+ 7,4 valores); Matemática B (+ 3,7 valores); História B (+ 3,5 valores); Geometria Descritiva A (+ 3,4 valores); Economia A (3,2 valores); Matemática A e História A (+ 2,6 valores).

“Ainda em relação aos resultados dos exames, mais de 20 por cento dos alunos internos conseguiu classificações iguais ou superiores a 18 valores, em quatro disciplinas: Desenho A 32,6 por cento; Matemática A 25 por cento; Geometria Descritiva A 23, 4 por cento e Economia A 22,2 por centos”, sublinha ‘Francisco Franco’.

Na disciplina de Português, de um total de 477 exames de alunos internos, 18,6 por cento dos estudantes teve classificação final situada entre 18 e 20 valores. Em Física e Química A, dos 156 exames, 16,6 por cento dos alunos obteve resultado de 18, 19 ou 20 valores.

“Na Francisco Franco houve 782 classificações de alunos internos iguais ou superiores a 14 valores, o que corresponde a 51,3 das classificações obtidas”, é também assinalado.

Na Secundária de Francisco Franco realizaram-se 1524 exames de alunos internos em 17 disciplinas na primeira fase dos exames nacionais de 2025.